Международный конкурс пианистов "Европа - Азия"
Настройка пианино и роялей
Классическая музыка в mp3
Людмила Князева
Инструментальные сочинения
Sonata for 2 pianos
Соната для 2-х фортепиано
Audio (fragment)
"Dolce" для скрипки и фортепиано
Audio
"Иван Царевич задумался"
для скрипки и фортепиано
Video
Сочинения для женского хора
"Подойду к монастырской ограде"
Audio
"Настанет день"
Audio
"Медведь в лесу"
Audio
Концерт для голоса и камерного оркестра
Video (concert)
Audio (studio)
Детские песни
Video
Интервью Л.Ю. Князевой газете "Музыкальный клондайк"
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