Международный конкурс пианистов "Европа - Азия"

Настройка пианино и роялей

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Людмила Князева






Инструментальные сочинения

Sonata for 2 pianos
Соната для 2-х фортепиано
Audio (fragment)

"Dolce" для скрипки и фортепиано
Audio

"Иван Царевич задумался"
для скрипки и фортепиано
Video



Сочинения для женского хора

"Подойду к монастырской ограде"
Audio

"Настанет день"
Audio

"Медведь в лесу"
Audio



Концерт для голоса и камерного оркестра
Video (concert)
Audio (studio)



Детские песни
Video


Интервью Л.Ю. Князевой газете "Музыкальный клондайк"


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Все материалы Л.Ю. Князевой размещены на сайте www.piano.ru
с ее письменного разрешения.











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